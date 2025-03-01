Кудашов о том, что Подъяпольский пропустил 3 матча подряд: «И в 4-м тоже не появится. Всю серию будет играть Моторыгин. Дадим Владиславу отдохнуть»

Алексей Кудашов рассказал, почему Владислав Подъяпольский не играет за «Динамо».

В субботу «Динамо» обыграло «Куньлунь» со счетом 6:3. Эта игра стала 3-й подряд, которую пропустил Подъяпольский .

«И в четвертом матче [подряд] он тоже не появится. Всю серию будет играть Моторыгин . Мы дадим Подъяпольскому отдохнуть.

Он играл по 15 игр, ему надо перевести дух, а Моторыгину – дать сыграть серию, чтобы он был готов [к плей‑офф]», – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .