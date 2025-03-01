Кудашов о том, что Подъяпольский пропустил 3 матча подряд: «И в 4-м тоже не появится. Всю серию будет играть Моторыгин. Дадим Владиславу отдохнуть»
Алексей Кудашов рассказал, почему Владислав Подъяпольский не играет за «Динамо».
В субботу «Динамо» обыграло «Куньлунь» со счетом 6:3. Эта игра стала 3-й подряд, которую пропустил Подъяпольский.
«И в четвертом матче [подряд] он тоже не появится. Всю серию будет играть Моторыгин. Мы дадим Подъяпольскому отдохнуть.
Он играл по 15 игр, ему надо перевести дух, а Моторыгину – дать сыграть серию, чтобы он был готов [к плей‑офф]», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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