«Металлург» выиграл 4 матча подряд. Команда Разина – 4-я на Востоке

«Металлург» одержал 4-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Ладу» на своей арене со счетом 2:1 Б.

Таким образом, «Металлург » набрал 80 очков в 61 матче и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.

«Лада » проиграла 5 матчей подряд. Команда тренера Павла Зубова идет 10-й на Востоке с 48 баллами в 60 играх.