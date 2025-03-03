«Металлург» выиграл 4 матча подряд. Команда Разина – 4-я на Востоке
«Металлург» одержал 4-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Ладу» на своей арене со счетом 2:1 Б.
Таким образом, «Металлург» набрал 80 очков в 61 матче и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.
«Лада» проиграла 5 матчей подряд. Команда тренера Павла Зубова идет 10-й на Востоке с 48 баллами в 60 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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