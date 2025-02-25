Зубов о 2:3 от «Салавата»: «Функциональное состояние «Лады» на низком уровне, четыре матча через день накладывают отпечаток»
Главный тренер «Лады» Павел Зубов подвел итоги игры с «Салаватом».
Клуб из «Тольятти» потерпел поражение со счетом 2:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– У нас все хорошие игры получаются после паузы. Функциональное состояние на низком уровне. И с «Динамо» хорошая игра была, и с «Авангардом» победили, и с Уфой тоже дома сыграли хорошо после паузы.
А вот эти четыре матча через день накладывают свой отпечаток. Поэтому сегодня многие даже по скорости не попали в игру.
– Пропустили в большинстве. Как воспитывать за такие ошибки?
– Воспитывать можно, когда длинная скамейка. Посадил человека на месяц – и он все понял. А у нас скамейка не очень длинная, – сказал Зубов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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