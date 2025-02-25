Зубов о 2:3 от «Салавата»: «Функциональное состояние «Лады» на низком уровне, четыре матча через день накладывают отпечаток»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов подвел итоги игры с «Салаватом».

Клуб из «Тольятти» потерпел поражение со счетом 2:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– У нас все хорошие игры получаются после паузы. Функциональное состояние на низком уровне. И с «Динамо » хорошая игра была, и с «Авангардом » победили, и с Уфой тоже дома сыграли хорошо после паузы.

А вот эти четыре матча через день накладывают свой отпечаток. Поэтому сегодня многие даже по скорости не попали в игру.

– Пропустили в большинстве. Как воспитывать за такие ошибки?

– Воспитывать можно, когда длинная скамейка. Посадил человека на месяц – и он все понял. А у нас скамейка не очень длинная, – сказал Зубов .