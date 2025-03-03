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  • Разин о 2:1 с «Ладой»: «Ощущение, что в Третьяка вселился дедушка – отбивал все. У каждого игрока «Металлурга» было минимум по одному моменту, а у кого‑то и по три»
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Разин о 2:1 с «Ладой»: «Ощущение, что в Третьяка вселился дедушка – отбивал все. У каждого игрока «Металлурга» было минимум по одному моменту, а у кого‑то и по три»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Ладой».

Магнитогорский клуб одержал победу в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:1 Б. Вратарь «Лады» Максим Третьяк отразил 46 из 47 бросков в этой игре. 

– Бывают разные игры, сегодня больших претензий к ребятам предъявить нельзя. Победа есть победа. Ощущение правда, что в Третьяка сегодня вселился дедушка. Отбивал все, что можно.

– 47 бросков не взялись из ниоткуда, настрой у команды был. Работали над этим?

– Все объясняется, предупреждается, что от настроя много зависит. Важен календарь, кто бы что не говорил. Иногда серия выматывает, эмоций не хватает. Настроиться на команды без задач очень тяжело.

Третьяк вышел, не играл долго, из кожи вон лез, чтобы доказать. По желанию сегодня претензий нет, только по реализации. У каждого хоккеиста было минимум по одному моменту, а у кого‑то и по три.

– Дергали состав по ходу матча. Продолжите перестановки по ходу встреч?

– Посмотрим. Сейчас наступает момент, когда более опытные хоккеисты головой уже в плей‑офф. Надо из этой ситуации выжимать максимум, мотивировать. Перестановки помогают хоккеистам найти новые эмоции, работать друг за друга.

– Если соперник играет высоко, то у «Магнитки» проблемы. Так и есть или это ложное ощущение?

– Приятно, что вы смотрите и разбираетесь в хоккее. Такие вопросы заставляют уважать. Сегодня глупость при пропущенном голе произошла. Оставалось меньше двух минут, соперник пошел в давление.

Тактика на игру такая у них не была, у «Лады» своеобразное построение в средней зоне, отличается от многих команд. Такое давление используют больше в Северной Америке. Наш хоккеист совершил глупость, решил рискнуть и выйти через центр.

Мы так делаем, но не за полторы минуты до конца. У соперника моментов не было, позиционных атак тоже, не знаю, почему наш игрок так решил сыграть. Видимо, Андрей Владимирович [Разин] добрый, и он понял, что ему за это ничего не будет.

– Канцеров 17 матчей не забивает. Что случилось и как ему не просесть морально?

– Он материально поднялся, не должен просесть морально. Нормальное явление для молодых. Стабильность признак мастерства, а молодым свойственны провалы.

Когда поднимаешься на определенную ступеньку, в голове сидит, что ты уже мастер. Держать планочку очень‑очень тяжело. Если что‑то не идет, надо работать. Плохие мысли надо отбрасывать и выходить обнуленными.

Канцеров переживает сильно, ищет причину не в игре, а в других моментах. Много психует, это надо пережить. Говорил с ним, объяснял, надо прожить этот этап.

В прошлом году он тоже долго не мог забить, но не так относился к этому. Сейчас он обладатель Кубка Гагарина, игрок первого звена, поэтому его это больше подбешивает, – сказал Разин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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