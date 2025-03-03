КХЛ. «Металлург» был сильнее «Лады», «Торпедо» победило «Витязь», «Динамо» Минск обыграло «Куньлунь», «Автомобилист» уступил московскому «Динамо»
«Металлург» одержал победу над «Ладой» (2:1 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Витязь» уступил «Торпедо» (3:4), минское «Динамо» обыграло «Куньлунь» (6:2), московское «Динамо» победило «Автомобилист» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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