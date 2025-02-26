Лещук об Овечкине: «Машина! В 39 лет забивает почти в каждой игре. Каждое утро открываю хоккейные каналы, чтобы увидеть, забил ли Ови»
Игорь Лещук оценил игру форварда Александра Овечкина.
Сегодня хоккеист забросил шайбу в матче с «Калгари» (1:3). 39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Ну какая же машина Ови! В 39 лет забивает почти в каждой игре, и уже осталось совсем чуть-чуть до рекорда!
Каждое утро открываю хоккейные каналы, чтобы увидеть, забил ли Овечкин», – написал футболист «Динамо» Игорь Лещук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Игорь Лещука
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