Лещук об Овечкине: «Машина! В 39 лет забивает почти в каждой игре. Каждое утро открываю хоккейные каналы, чтобы увидеть, забил ли Ови»

Игорь Лещук оценил игру форварда Александра Овечкина.

Сегодня хоккеист забросил шайбу в матче с «Калгари» (1:3). 39-летний капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Ну какая же машина Ови! В 39 лет забивает почти в каждой игре, и уже осталось совсем чуть-чуть до рекорда!

Каждое утро открываю хоккейные каналы, чтобы увидеть, забил ли Овечкин », – написал футболист «Динамо» Игорь Лещук.