  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лещук об Овечкине: «Машина! В 39 лет забивает почти в каждой игре. Каждое утро открываю хоккейные каналы, чтобы увидеть, забил ли Ови»
20

Лещук об Овечкине: «Машина! В 39 лет забивает почти в каждой игре. Каждое утро открываю хоккейные каналы, чтобы увидеть, забил ли Ови»

Игорь Лещук оценил игру форварда Александра Овечкина.

Сегодня хоккеист забросил шайбу в матче с «Калгари» (1:3). 39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Ну какая же машина Ови! В 39 лет забивает почти в каждой игре, и уже осталось совсем чуть-чуть до рекорда!

Каждое утро открываю хоккейные каналы, чтобы увидеть, забил ли Овечкин», – написал футболист «Динамо» Игорь Лещук.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Игорь Лещука
logoАлександр Овечкин
logoИгорь Лещук
logoВашингтон
logoНХЛ
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: кажется, догонит Уэйна еще в марте
118сегодня, 09:15Live
Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 39 лет или старше. Он присоединился к Хоу, Бьюсику и Селянне
39сегодня, 04:45
Овечкин стал 3-й звездой матча с «Калгари»: 30-й гол в сезоне, 5 бросков в створ и 6 промахов (в том числе штанга) за 23:36. Еще 7 его бросков были заблокированы
18сегодня, 03:30
Главные новости
Жамнов об Овечкине: «Обойдет Грецтки в этом сезоне, надеюсь. Рекорд Овечкина кто-то побьет, это неизбежно, но речь о десятилетиях»
227 минут назад
Сергачев о мормонах: «Пьют колу, а кофе – нет, из-за кофеина. Соседям нет 40, а у них уже восемь детей – их сразу приобщают к труду. По воскресеньям все ходят в церковь»
14сегодня, 19:00
Разин о 4:1 с «Барысом»: «Ненавижу, когда надо придумывать, как настроить команду: не хотели играть – неинтересно. «Металлург» дал молодым шанс почувствовать вкус КХЛ»
сегодня, 18:48
Билет с дебютного матча Овечкина в НХЛ с автографом Александра продали за 10,5 тысяч долларов
13сегодня, 18:31Фото
Григоренко о заменах вратарей СКА: «Тренерское решение, чтобы взбодрить команду. У клубов, выигрывающих кубки, несколько голкиперов, не вижу проблем»
10сегодня, 18:12
Ротенберг о рекорде Никишина: «Саша – лучший в СКА по блокированным броскам. И больше всех забивает, вот такой капитан! Это важно на плей-офф, все только начинается»
31сегодня, 17:25
НХЛ. «Виннипег» сыграет с «Оттавой», «Колорадо» примет «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» встретится с «Ванкувером»
5сегодня, 17:20
Ничушкин сыграет с «Нью-Джерси». Форвард «Колорадо» не выступает с 1 января из-за травмы
14сегодня, 16:53
«Металлург» выиграл 5 из 6 последних матчей, команда Разина идет 5-й на Востоке
5сегодня, 16:22
КХЛ. «Авангард» победил «Витязь», «Металлург» обыграл «Барыс», «Автомобилист» был сильнее «Ак Барса»
129сегодня, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше о травмах в «Авангарде»: «Галимов скоро вернется, надеемся, ждем информацию от медиков. У Ткачева хороший прогресс, он занимается с командой»
17 минут назад
Заварухин после 2:1 с «Ак Барсом»: «Автомобилист» прощается с КРК «Уралец», нашим вторым домом. Спасибо губернатору и УГМК за современный дворец спорта, один из лучших в мире»
141 минуту назад
Пашков о СКА: «Плешков попал под игру «Спартака», и что делать: менять – плохо, не менять – тоже, цугцванг. Успешно выступить в плей-офф питерцам будет трудно»
359 минут назад
Гатиятулин про 1:2 от «Автомобилиста»: «Рад, что у «Ак Барса» не было удалений, заостряли внимание на этом, ребята слышат»
сегодня, 19:14
Ги Буше о 4:3 с «Витязем»: «Хорошие 1-й и 3-й периоды, во 2-м – «Авангард» переработали. В обороне действуем неплохо, у нас одно поражение за 10 матчей»
1сегодня, 18:00
Руководство «Тампы» – лучшее в НХЛ по мнению агентов. «Флорида» и «Вегас» поделили 2-е место, «Даллас» – 3-й
5сегодня, 17:49
Десятков о 3:4 от «Авангарда»: «Ненужное удаление у «Витязя» в овертайме, были сомнения по касанию шайбы, извиняюсь перед судьями. Заседа невыразительно провел прошлый матч»
1сегодня, 17:10
Дацюк поздравил «Автомобилист» с 1000-й игрой в КХЛ: «Знаменательная дата. Не стоит останавливаться на достигнутом, нужно двигаться вперед к новым целям!»
1сегодня, 16:36Видео
Пашин о хет-трике СКА: «Очень рад, дальше – больше. Важно ли, когда бросают кепки? Не знаю, мне ни разу не бросали»
3сегодня, 14:45
«Оттава» интересуется Донато и Брэндоном Таневым. «Сенаторс» не выходили в плей-офф с 2017-го, отставание сейчас – 2 очка (Брюс Гарриоч)
5сегодня, 14:34