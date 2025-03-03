«Маклауд специально наехал на Николаева, чтобы вывести его из строя. Тренер дал им задание, наверное». Защитник «Спартака» Иванов о стычке с форвардом «Авангарда»
Вчера красно-белые проиграли «Авангарду» со счетом 1:5. Во втором периоде нападающий омского клуба Майкл Маклауд врезался в голкипера Дмитрия Николаева.
– Почему «Спартаку» не удалось одержать победу?
– Не получилось забить, зато получилось пропустить много ненужных голов.
– Расскажите о вашей стычке с Маклаудом, как этот эпизод смотрелся со льда?
– Нельзя сказать, что я на него полез. Оборачиваясь назад, могу сказать, что надо было бить его. Просто я не видел момента, думал, Маклауд случайно наехал на Николаева, только потом дошло, что он это делал специально, чтобы вывести из строя нашего вратаря. Но к сожалению, когда это понял, было уже поздно.
– Если бы видели момент, действовали бы гораздо жестче?
– Я думаю, да. Плюс Маклауд совершенно не хотел драться. Наверное, им тренер дал задание вывести из строя наших вратарей. Не знаю, какая внутренняя кухня в их команде.
– Во время послематчевых рукопожатий никакого диалога с Маклаудом у вас не случилось?
– Я его вообще не видел. Даже не знаю, был ли он там, – заявил Даниил Иванов.
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