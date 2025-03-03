Василий Каменев об 1 шайбе СКА за 2 игры: «Стали строже в обороне – это сказалось на качестве атак. В плей-офф понадобится результат – красивый хоккей уйдет на второй план»

Василий Каменев высказался о низкой результативности СКА в последних двух матчах.

Армейцы проиграли московскому «Динамо » со счетом 0:1, а затем уступили «Динамо» Минск – 1:2.

– СКА много пропустил в игре со «Спартаком », уступив дома, да и с «Куньлунем» тоже. Поэтому сейчас, мне кажется, армейцы стали более строго играть в обороне, биться там. Нельзя столько пропускать. Это все сказалось на качестве атак.

Но игры против московского и минского «Динамо» были такие, что победить мог любой – боевые, напряженные. В Минске игроков СКА подвели удаления в начале встречи.

– СКА больше всех забивает в лиге, но и почти больше всех пропускает. Это как можно оценить?

– Ну, конечно, пропускать так много не надо. Уже близок плей-офф, там красивый хоккей уйдет на второй план. Понадобится результат.

В чемпионате еще можно показывать атакующий хоккей, но сейчас все перевесит игра в обороне. Вот эти моменты армейцы сейчас отрабатывают, – сказал бывший игрок СКА Василий Каменев.

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