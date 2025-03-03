Валерий Каменский: «Голдобин и Морозов должны пересмотреть свое отношение к игре и заводить «Спартак». Терпение у Жамнова пока есть, но оно всегда кончается»

Валерий Каменский высказался об игре Николая Голдобина и Ивана Морозова.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов не выпускал форвардов в третьих периодах матчей Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (7:2) и «Авангарда» (1:5).

«Ребята профессионалы, знают, как готовиться. Считаю, что они должны пересмотреть свое отношение [к игре], они лидеры команды, должны заводить ее, своей игрой доказывать и показывать, что нужно заслуживать место в составе, так как немало молодых игроков стучится в основу.

Пока еще доверие, как я понимаю, к ним есть. Терпение у главного тренера пока есть, но оно всегда кончается. Нужно, чтобы была общая команда перед плей-офф и чтобы они показывали тот хоккей, в который умеют играть.

Я не думаю, что после того сезона ребята как-то успокоились. Они опытные, знают, как готовиться. Бывают спады, какие-то обстоятельства. Я надеюсь, что они с этим справятся и выйдут на тот уровень, который от них требуют тренеры», – сказал советник главы наблюдательного совета красно-белых и вице-президент КХЛ по развитию.