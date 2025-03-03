Лукьянцев о хите на Якупове: «Мне плевать, кого встречать – первый номер драфта или последний раунд. Это хоккей, силовой вид спорта»
Сергей Лукьянцев прокомментировал силовой прием на Наиле Якупове.
В воскресенье «Спартак» дома уступил «Авангарду» (1:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 20‑летний Лукьянцев забросил дебютную шайбу в лиге.
– Был момент с Якуповым. Вы так хорошо его встретили. Успели понять, что это был первый номер драфта НХЛ 2012 года?
– Я шел в силовую, увидел, что это Наиль Якупов был. Но это хоккей, ничего страшного. Мне плевать, кого встречать – первый номер драфта или последний раунд драфта.
Это хоккей, это силовой вид спорта, это моя работа, – сказал форвард «Спартака» Сергей Лукьянцев.
Моторыгин – вратарь недели в КХЛ. Кадейкин стал лучшим форвардом, Нестеров – защитником, Лукьянцев – новичком
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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