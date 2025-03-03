Сергей Лукьянцев прокомментировал силовой прием на Наиле Якупове.

В воскресенье «Спартак » дома уступил «Авангарду » (1:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 20‑летний Лукьянцев забросил дебютную шайбу в лиге.

– Был момент с Якуповым. Вы так хорошо его встретили. Успели понять, что это был первый номер драфта НХЛ 2012 года?

– Я шел в силовую, увидел, что это Наиль Якупов был. Но это хоккей, ничего страшного. Мне плевать, кого встречать – первый номер драфта или последний раунд драфта.

Это хоккей, это силовой вид спорта, это моя работа, – сказал форвард «Спартака» Сергей Лукьянцев .

Моторыгин – вратарь недели в КХЛ. Кадейкин стал лучшим форвардом, Нестеров – защитником, Лукьянцев – новичком