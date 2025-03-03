Кочетков – 3-я звезда матча с «Калгари»: 15 сэйвов из 16, 3-я победа в 4 последних играх

Петр Кочетков признан третьей звездой матча с «Калгари» (2:1 ОТ).

Вратарь «Каролины» отразил 15 из 16 бросков в этой игре, одержав 3-ю победу в 4 последних матчах.

Всего в 37 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 22 победы при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,49.