Кочетков пропустил 4 шайбы в матче с «Торонто» – все в 1-м периоде. Первые 3 – менее чем за 4 минуты
Петр Кочетков пропустил 4 шайбы в матче с «Торонто».
Вратарь «Каролины» отразил 17 из 21 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (3:6). Две последние шайбы победители забросили в пустые ворота.
Отметим, что все 4 гола россиянин пропустил в первом периоде (7 отраженных бросков из 11). При этом первые три шайбы – менее чем за 4 минуты игрового времени (с 02:50 по 06:39).
В текущем сезоне Кочетков провел 35 игр – 20 побед, 90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,55.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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