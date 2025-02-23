Кочетков пропустил 4 шайбы в матче с «Торонто» – все в 1-м периоде. Первые 3 – менее чем за 4 минуты

Петр Кочетков пропустил 4 шайбы в матче с «Торонто».

Вратарь «Каролины» отразил 17 из 21 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (3:6). Две последние шайбы победители забросили в пустые ворота.

Отметим, что все 4 гола россиянин пропустил в первом периоде (7 отраженных бросков из 11). При этом первые три шайбы – менее чем за 4 минуты игрового времени (с 02:50 по 06:39).

В текущем сезоне Кочетков провел 35 игр – 20 побед, 90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,55.