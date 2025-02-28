Кочетков отразил 13 из 15 бросков в матче с «Баффало». Победа – 21-я в 36 играх в сезоне
Петр Кочетков отразил 13 из 15 бросков в матче с «Баффало».
Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (5:2). Команда под руководством Линди Раффа ограничилась 15 бросками в створ ворот.
Для 25-летнего россиянина победа стала 21-й в 36 играх в текущем сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,53).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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