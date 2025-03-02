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Ги Буше о 5:1 со «Спартаком»: «Авангард» понимал, что нужно будет строго играть в обороне. Ребята вышли заряженными и так провели матч до финальной сирены»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги игры со «Спартаком».

Омский клуб выиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:1. 

– Мы знали, что сегодня встречаемся с одним из лидеров лиги. Кроме того, «Спартак» играл дома, что придавало ему энергии. Эта команда прекрасно играет в нападении, поэтому мы понимали, что нам нужно будет строго действовать в обороне.

Чтобы сегодня выиграть, нужно было играть все 60 минут. Мы были к этому готовы, все ребята вышли заряженными. Считаю, что мы так и провели игру до финальной сирены.

– Когда выйдет Владимир Ткачев?

– Пока не знаю. Я готовился к «Спартаку» с теми игроками, которые были в моем распоряжении. Посмотрим, что принесет новый день. Может быть, будут новые микротравмы, может, мы вообще не будем тренироваться.

Далеко в будущее мы не заглядываем, а фокусируется на том, что происходит сейчас, – сказал Ги Буше

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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