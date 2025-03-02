Жамнов про 1:5 от «Авангарда»: «Спартак» играл без желания, почему так происходит – не знаю. Нельзя так безвольно выходить, надо уважать, когда приходят полные трибуны»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Авангардом».
Московский клуб потерпел поражение со счетом 1:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«У нас по физическому состоянию все нормально, но выходить и играть без желания – это большая проблема. Пока не знаю, почему так происходит.
Нельзя так безвольно выходить, когда приходят полные трибуны. Надо проявлять уважение к ним. Предупреждали ребят, что «Авангард» на ходу, нужно будет биться, выигрывать борьбу. Все, что говорили, то и произошло.
Это командный вид спорта, но от каждого игрока зависит результат. И когда полкоманды не играют так, как должны, то очень тяжело побеждать, – сказал Жамнов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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