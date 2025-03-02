Овечкин выразил соболезнования из-за смерти Сайтиева: «Ушел из жизни великий борец-чемпион. Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда в нашей истории»
Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева.
Сегодня стало известно, что российский борец вольного стиля ушел из жизни. Ему было 49 лет.
В составе сборной России он завоевывал золото на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005). В 2016-2021 годах Сайтиев также был депутатом Госдумы РФ.
«Сегодня ушел из жизни Бувайсар Сайтиев, великий спортсмен, борец-чемпион и просто очень хороший человек. Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда останутся в нашей истории.
Мы никогда не забудем ни их, ни то, каким замечательным мужчиной был Сайтиев. Это огромная утрата. Сил всем близким и родным Бувайсара», – заявил капитан «Вашингтона».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Овечкина
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