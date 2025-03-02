Мамбеталиев о 0:8 от «Трактора»: «Такое нужно пережить. «Барыс» вышел несобранным, пропустил в первых сменах, потом пошло как ком»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Трактора» (0:8).

«По игре все видели, что вышли несобранными, пропустили в первых сменах. Потом пошло как ком. Говорили, предупреждали, что соперник готовится. Голы все такие…

Знаете, не доигранные с нашей стороны. Проигранная борьба, провалы. Получили. Такое нужно пережить. Будем разбираться и смотреть», – сказал тренер «Барыса ».

«Трактор» разгромил «Барыс» – 8:0. У Шабанова 1+4, у Кадейкина – хет-трик