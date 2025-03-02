Киселевич провел 800-й матч в КХЛ. У защитника «Локомотива» 204 (34+170) балла

Богдан Киселевич провел 800-й матч в КХЛ.

«Сочи » принимает «Локомотив » (1:4 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта игра стала юбилейной для защитника ярославской команды Богдана Киселевича . По ходу карьеры в КХЛ он также выступал за «Северсталь », «Авангард» и ЦСКА .

Текущий сезон 35-летний защитник начал в «Нефтехимике». В этой регулярке на счету Киселевича 6 (0+6) очков в 35 матчах.