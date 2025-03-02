Киселевич провел 800-й матч в КХЛ. У защитника «Локомотива» 204 (34+170) балла
Богдан Киселевич провел 800-й матч в КХЛ.
«Сочи» принимает «Локомотив» (1:4, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта игра стала юбилейной для защитника ярославской команды Богдана Киселевича. По ходу карьеры в КХЛ он также выступал за «Северсталь», «Авангард» и ЦСКА.
Текущий сезон 35-летний защитник начал в «Нефтехимике». В этой регулярке на счету Киселевича 6 (0+6) очков в 35 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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