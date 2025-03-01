«Торонто», «Рейнджерс» и «Тампа» интересуются форвардом Хеймесом из NCAA. У него 49 очков в 48 играх в текущем и прошлом сезоне
«Торонто», «Рейнджерс» и «Тампа» интересуются форвардом Люком Хеймесом из NCAA.
Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
21-летний канадский центрфорвард, выступающий за колледж Дартмут, не выбирался на драфте клубами НХЛ и является неограниченно свободным агентом.
В текущем сезоне на его счету 13 (8+5) очков в 18 играх в студенческом чемпионате. Игрок пропустил часть сезона из-за травмы руки.
В прошлом сезоне Хеймес набрал 36 (18+18) очков в 31 матче. В 2023 году он посетил лагерь развития «Торонто», в 2024-м – «Тампы».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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