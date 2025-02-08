«Сент-Луис» может обменять Шенна. Клуб рассчитывает получить «мощную» компенсацию, у Брэйдена есть возможность отказаться от любой сделки до конца сезона (Даррен Дрегер)

«Сент-Луис» может обменять Брэйдена Шенна перед дедлайном в НХЛ.

«Блюз» готовы рассмотреть предложения по 33-летнему форварду, но хотят получить за него «мощную» компенсацию, как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

У капитана команды действует контракт с кэпхитом 6,5 миллиона долларов – до завершения сезона-2027/28.

При этом до 1 июля текущего года в нем действует пункт о полном запрете на обмен. Таким образом, чтобы сделка совершилась, игрок должен будет ее одобрить. После 1 июля в силу вступит другой пункт – о частичном запрете на обмен (стоп-лист из 15 команд).

Среди команд, которым может быть интересен Шенн, называется «Торонто ». В текущем сезоне Брэйден провел 55 матчей и набрал 30 (11+19) очков.

Всего в регулярках лиги на его счету 995 игр и 665 (271+394) очков. В плей-офф – 75 игр и 40 (11+29) баллов. В 2019 году Шенн выиграл Кубок Стэнли вместе с «Сент-Луисом ».