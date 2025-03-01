«Сент-Луис» хотел бы получить 2 выбора в первом раунде драфта за Шенна

«Сент-Луис» хотел бы получить два выбора на драфте за Брэйдена Шенна.

Ранее сообщалось , что «Блюз» могут обменять нападающего.

У капитана команды действует контракт с окладом 6,5 миллиона долларов в год – до завершения сезона-2027/28.

Генеральный менеджер клуба Даг Армстронг хотел бы получить два выбора в первом раунда за хоккеиста.

Это минимум, который требуется, чтобы попросить игрока отказаться от пункта о полном запрете на обмен.

В этом сезоне Брэйден Шенн набрал 37 (12+25) очков в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ .