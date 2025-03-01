Костюченок о 5:4 с «Нефтехимиком»: «Амур» здорово играл в равных составах. Хорошая и валидольная игра»
Виктор Костюченок оценил победу над «Нефтехимиком» (5:4 ОТ).
«Руки никто не собирается складывать, как я и говорил. Здорово играли в равных составах. В неравных пропустили, бригады меньшинства не очень сыграли, значит, соперники хорошо разыгрывали. Хорошая и валидольная игра, всех с победой.
Очень хорошие соперники, следующая игра тоже с ними, важно грамотно восстановиться и разобрать ошибки, чтобы не допускать их», – сказал и.о. тренера «Амура».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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