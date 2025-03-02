Строум об Овечкине: «Очень умный игрок. Мы оба не самые быстрые, но понимаем, как использовать друг друга. Когда у Алекса 7-8 бросков в створ за игру – большая вероятность, что он забьет»
В текущем сезоне 39-летний капитан «Вашингтона» забросил 31 шайбу за 44 матча.
– Как вы учились понимать друг друга на площадке?
– Это было несложно. Ови – очень умный игрок, поэтому мне не потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что он любит на льду и в какие точки он любит идти.
Это заняло пару игр, после чего я знаю главную задачу: находить его в хороших точках для броска и создавать максимум голевых шансов. Мы поняли, как нам надо играть.
Скажу прямо, мы оба – не самые быстрые хоккеисты, но, как я чувствую, достаточно умные для того, чтобы понимать, как правильно использовать друг друга для создания максимального количества голевых моментов.
Мне нравится, когда у Алекса за игру – 7-8 бросков в створ и 12-13 попыток броска. Понятно, что бывает всякое, но большая вероятность, что он забьет, случается именно при таких показателях, – сказал форвард «Кэпиталс» Дилан Строум.
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