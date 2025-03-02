Бучневич забил «Лос-Анджелесу», продлив до 6 серию игр с очками. У него 9 (2+7) баллов и «+8» на отрезке

Павел Бучневич забил «Лос-Анджелесу», продлив до 6 серию игр с очками.

Форвард «Сент-Луиса » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (4:1) и был признан третьей звездой.

В активе 29-летнего россиянина 42 (13+29) очка в 59 играх в текущем сезоне при полезности «+6». В последних 6 играх – 9 (2+7) баллов и «+8».

Сегодня Бучневич (15:23, 1:53 – в большинстве, 0:52 – в меньшинстве, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, 1 раз промахнулся и сделал 1 перехват.