Бучневич сделал пас на победный гол в матче с «Колорадо». У него 12+26 в 56 играх
Павел Бучневич сделал пас на победный гол в матче с «Колорадо» (3:1).
На 35-й минуте форвард «Сент-Луиса» ассистировал Колтону Парайко, продлив результативную серию (1+4) до 3 игр.
Всего в 56 матчах текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 38 (12+26) очков.
Сегодня за 17:42 у Бучневича 3 броска в створ ворот. 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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