Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Вашингтоном», став 3-й звездой. Он набрал очки (1+7) в 5 играх кряду
Павел Бучневич сделал две голевые передачи в матче с «Вашингтоном» (5:2).
Форвард «Сент-Луиса» признан третьей звездой этой игры.
Россиянин продлил результативную серию (1+7) до 5 матчей, набрав 41-е (12+29) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 58 игр.
Сегодня за 19:21 (1:08 – в большинстве, 1:15 – в меньшинстве) у Бучневича 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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