Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Вашингтоном», став 3-й звездой. Он набрал очки (1+7) в 5 играх кряду

Павел Бучневич сделал две голевые передачи в матче с «Вашингтоном» (5:2).

Форвард «Сент-Луиса » признан третьей звездой этой игры.

Россиянин продлил результативную серию (1+7) до 5 матчей, набрав 41-е (12+29) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 58 игр.

Сегодня за 19:21 (1:08 – в большинстве, 1:15 – в меньшинстве) у Бучневича 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».