Бучневич набрал очки в 4-м матче подряд. У него 12+27 в 57 играх сезона

Павел Бучневич набрал очки в 4-м матче НХЛ подряд.

Нападающий «Сент-Луиса » сделал передачу в игре против «Сиэтла » (7:2), продлив свою результативную серию до 4 матчей. На этом отреке Павел Бучневич набрал 6 (1+5) очков.

Он провел на льду 16:04 (полезность «плюс 2»), нанес 2 броска в створ ворот и заблокировал 1 бросок.

Всего на счету игрока 39 (12+27) баллов в 57 матчах сезона.