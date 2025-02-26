Бучневич набрал очки в 4-м матче подряд. У него 12+27 в 57 играх сезона
Павел Бучневич набрал очки в 4-м матче НХЛ подряд.
Нападающий «Сент-Луиса» сделал передачу в игре против «Сиэтла» (7:2), продлив свою результативную серию до 4 матчей. На этом отреке Павел Бучневич набрал 6 (1+5) очков.
Он провел на льду 16:04 (полезность «плюс 2»), нанес 2 броска в створ ворот и заблокировал 1 бросок.
Всего на счету игрока 39 (12+27) баллов в 57 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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