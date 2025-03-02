Романов набрал очки в 3-м матче подряд, сделав пас на победный гол «Нэшвиллу». У защитника «Айлендерс» 4+14 в 45 играх
Александр Романов продлил результативную серию (2+1) до 3 матчей.
Защитник «Айлендерс» сделал пас на победный гол в игре с «Нэшвиллом» (7:4), ассистировав на 37-й минуте Броку Нелсону.
Романов набрал 18-е (4+14) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 45 матчей.
В игре с «Предаторс» за 22:17 (0:23 – в большинстве, 2:53 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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