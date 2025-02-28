Романов забил «Бостону», отличившись во 2-м матче подряд. У него 4+13 в 44 играх в сезоне
Александр Романов забил «Бостону», отличившись во 2-м матче подряд.
Защитник «Айлендерс» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (2:1), отметившись заброшенной шайбой во 2-й игре подряд.
На счету 25-летнего россиянина стало 17 (4+13) очков в 44 матчах в текущем сезоне при полезности «+9».
Сегодня Романов (24:29 – первое время в команде, 1:23 – в меньшинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ.
Также у него 4 блока, 2 силовых приема, 3 перехвата, 3 потери и малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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