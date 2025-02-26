Романов против «Рейнджерс»: 3-й гол в сезоне, 3 броска, 1 блок и 1 хит за 22:17
Александр Романов забил 3-й гол в сезоне НХЛ.
Защитник «Айлендерс» забросил шайбу в матче против «Рейнджерс» (1:5).
Он провел на льду 22:17 (полезность «0»), нанес 3 броска в створ ворот, заблокировал 1 бросок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю шайбы.
Всего на счету Александра Романова теперь 16 (3+13) очков в 43 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости