Романов против «Рейнджерс»: 3-й гол в сезоне, 3 броска, 1 блок и 1 хит за 22:17

Александр Романов забил 3-й гол в сезоне НХЛ.

Защитник «Айлендерс » забросил шайбу в матче против «Рейнджерс » (1:5).

Он провел на льду 22:17 (полезность «0»), нанес 3 броска в створ ворот, заблокировал 1 бросок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю шайбы.

Всего на счету Александра Романова теперь 16 (3+13) очков в 43 играх сезона.