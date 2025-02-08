Романов против «Виннипега»: передача, 3 броска и 5 блоков за 24:09. У него 15 очков и «+9» в 40 играх в сезоне

Александр Романов отметился результативной передачей в матче против «Виннипега».

Защитник «Айлендерс » выступил одним из ассистентов при шайбе Кайла Палмиери в третьем периоде матча против «Джетс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 15 (2+13) очков в 40 играх при полезности «+9» и среднем времени на льду 22:46.

Также в его активе 95 силовых приемов (4-е место в команде) и 104 блока (2-е).

Сегодня Романов (24:09, 3:25 – в меньшинстве, «0») отметился 3 бросками в створ и 5 блоками. Статистика потерь и перехватов – 2:1.