Шевченко о СКА: «Ротенберг – это достояние. Если бы не он, то было бы гораздо скучнее. Большинству не нужен этот чертов хоккей с тактикой, Corsi и прочими xG»

Алексей Шевченко поделился мыслями о работе Романа Ротенберга в СКА.

«Никто не знает, как СКА сыграет в первом раунде плей-офф. Как вообще сыграет в плей-офф.

Я надеюсь, что Роман Ротенберг останется, потому что Роман Ротенберг – это достояние.

Вся хоккейная страна не только смотрела этот довольно скучный матч между СКА и «Динамо», но и ждала пресс-конференцию. Расставаться с таким человеком – это будет странно.

И разговоры: давайте его уволим, его выгнать, почему он работает. Такое ощущение, что все поклонники питерского клуба. Вам-то что? Относитесь к этому нейтрально. Сейчас такой период жизни СКА, и он веселый. Что бы вы ни говорили, он очень веселый и очень интересный.

Как бы вы там не рассказывали про хоккей, не делали лицо, типа, ах, Роман Ротенберг, такой-сякой, неправильно занимает пост главного тренера. Если бы не Роман Ротенберг, то было бы гораздо скучнее.

Никому из вас, большинству, подавляющему большинству, не нужен этот чертов хоккей с тактикой, Corsi и прочими xG.

На этом никто, никогда в России, по крайней мере, да я вам скажу, что и в Северной Америке, никто долго не протянет», – сказал журналист Алексей Шевченко .