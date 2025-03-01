Шевченко о СКА: «Ротенберг – это достояние. Если бы не он, то было бы гораздо скучнее. Большинству не нужен этот чертов хоккей с тактикой, Corsi и прочими xG»
«Никто не знает, как СКА сыграет в первом раунде плей-офф. Как вообще сыграет в плей-офф.
Я надеюсь, что Роман Ротенберг останется, потому что Роман Ротенберг – это достояние.
Вся хоккейная страна не только смотрела этот довольно скучный матч между СКА и «Динамо», но и ждала пресс-конференцию. Расставаться с таким человеком – это будет странно.
И разговоры: давайте его уволим, его выгнать, почему он работает. Такое ощущение, что все поклонники питерского клуба. Вам-то что? Относитесь к этому нейтрально. Сейчас такой период жизни СКА, и он веселый. Что бы вы ни говорили, он очень веселый и очень интересный.
Как бы вы там не рассказывали про хоккей, не делали лицо, типа, ах, Роман Ротенберг, такой-сякой, неправильно занимает пост главного тренера. Если бы не Роман Ротенберг, то было бы гораздо скучнее.
Никому из вас, большинству, подавляющему большинству, не нужен этот чертов хоккей с тактикой, Corsi и прочими xG.
На этом никто, никогда в России, по крайней мере, да я вам скажу, что и в Северной Америке, никто долго не протянет», – сказал журналист Алексей Шевченко.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий