Сергачев против «Миннесоты»: 2 передачи, 5 блоков, 2 перехвата и «+2» за 21:13. У него 38 очков в 55 играх в сезоне

Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Миннесотой».

Защитник «Юты» внес вклад в разгром «Уайлд» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 26-летнего россиянина 38 (10+28) очков в текущем сезоне при полезности «минус 11».

Сегодня Сергачев (21:13 – первое время в команде, 3:53 – в большинстве, 2:16 – в меньшинстве, «+2») 1 раз бросил в створ и дважды промахнулся, сделал 5 блоков и 2 перехвата, применил 1 силовой прием.