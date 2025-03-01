Кудашов о 6:3 с «Куньлунем»: «Соперник доставил много хлопот, особенно в начале матча. Слава Богу, вовремя проснулись и потом контролировали игру»

Алексей Кудашов подвел итоги матча против «Куньлуня» (6:3).

«Несмотря на счет, соперник доставил много хлопот. Особенно в начале матча. Слава Богу, вовремя проснулись и потом контролировали игру, допуская лишь контратаки.

Хорошо, что мы переломили эту традицию, когда после хороших игр выдавали одну сонную. Думаю, зрителям игра понравилась, в отличие от нас – тренеров», – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .