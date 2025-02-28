Комтуа про жесткий стиль игры: «Если другим командам что-то не нравится, это не моя проблема. Моя задача – не переходить границу дозволенного»

Максим Комтуа рассказал, как реагирует на критику за жесткий стиль игры.

– Я всегда играл именно так. Мне кажется, что такой стиль помогает мне на льду показывать хороший результат.

На самом деле, мне нужно было привыкнуть к игре в КХЛ , потому что здесь более скрупулезные арбитры. Я долго пытался найти ту тонкую грань между чистой игрой и нарушением правил.

Так или иначе, я до сих пор достаточно часто получаю штрафные минуты из-за того, что играю с большой страстью. Конечно, я очень стараюсь быть более осторожным на каждом участке площадки, чтобы не удаляться.

– Провокации – необходимая часть хоккея в КХЛ?

– На самом деле, здесь очень мало парней, которые играют в подобном стиле. В этом плане КХЛ сильно отличается от североамериканского хоккея, так как лига не такая контактная.

Я играл так всегда, начиная с самого детства. Это помогает мне включаться в игру и становиться лучше. Если другим командам что-то не нравится, то это не моя проблема. Моя задача – не переходить границу дозволенного. Думаю, пока что у меня получается, – заявил нападающий московского «Динамо » Максим Комтуа .