Комтуа про жесткий стиль игры: «Если другим командам что-то не нравится, это не моя проблема. Моя задача – не переходить границу дозволенного»
– Я всегда играл именно так. Мне кажется, что такой стиль помогает мне на льду показывать хороший результат.
На самом деле, мне нужно было привыкнуть к игре в КХЛ, потому что здесь более скрупулезные арбитры. Я долго пытался найти ту тонкую грань между чистой игрой и нарушением правил.
Так или иначе, я до сих пор достаточно часто получаю штрафные минуты из-за того, что играю с большой страстью. Конечно, я очень стараюсь быть более осторожным на каждом участке площадки, чтобы не удаляться.
– Провокации – необходимая часть хоккея в КХЛ?
– На самом деле, здесь очень мало парней, которые играют в подобном стиле. В этом плане КХЛ сильно отличается от североамериканского хоккея, так как лига не такая контактная.
Я играл так всегда, начиная с самого детства. Это помогает мне включаться в игру и становиться лучше. Если другим командам что-то не нравится, то это не моя проблема. Моя задача – не переходить границу дозволенного. Думаю, пока что у меня получается, – заявил нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа.
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