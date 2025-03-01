Чернышов сделал 3 передачи в матче с «Садбери». У экс-форварда «Динамо» 35 очков в 14 играх в OHL
Игорь Чернышов сделал 3 передачи в матче с «Садбери».
19-летний форвард «Сагино» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио с «Садбери» (7:2).
В активе россиянина стало 35 (12+23) очков в 14 играх в юниорской лиге Онтарио при полезности «+9».
Напомним, в августе 2024 года экс-игрок «Динамо» подписал контракт новичка с «Сан-Хосе».
Через несколько недель Чернышову прооперировали плечо в США, после чего он не выходил на лед в официальных матчах до 30 января текущего года.
Нападающий был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт OHL
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости