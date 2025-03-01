Чернышов сделал 3 передачи в матче с «Садбери». У экс-форварда «Динамо» 35 очков в 14 играх в OHL

Игорь Чернышов сделал 3 передачи в матче с «Садбери».

19-летний форвард «Сагино» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио с «Садбери » (7:2).

В активе россиянина стало 35 (12+23) очков в 14 играх в юниорской лиге Онтарио при полезности «+9».

Напомним, в августе 2024 года экс-игрок «Динамо » подписал контракт новичка с «Сан-Хосе ».

Через несколько недель Чернышову прооперировали плечо в США, после чего он не выходил на лед в официальных матчах до 30 января текущего года.

Нападающий был выбран «Шаркс» на драфте НХЛ-2024 во втором раунде под общим 33-м номером.