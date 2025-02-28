Дрозг и Душак дисквалифицированы на 1 матч по итогам игры «Куньлуня» с ЦСКА

Игроки «Куньлуня» Ян Дрозг и Джозеф Душак дисквалифицированы на один матч.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Куньлунем » (6:0).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Яна Дрозга по п.1.4.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Куньлунь Ред Стар» Джозефа Душака по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.

По ходу матча Дрозг получил 5-минутное удаление за игру высоко поднятой клюшкой против Колби Уильямса.

Душак был удален на 5 минут за удар клюшкой Ивана Дроздова .