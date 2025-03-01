ЦСКА выиграл 4-й матч подряд. Команда Воробьева идет 3-й на Западе

ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева обыграла «Торпедо » (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент клуб занимает третье место в таблице Запада, набрав 78 очков после 60 матчей.

В следующей игре, 4 марта, ЦСКА встретится со СКА.