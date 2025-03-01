ЦСКА выиграл 4-й матч подряд. Команда Воробьева идет 3-й на Западе
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Ильи Воробьева обыграла «Торпедо» (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент клуб занимает третье место в таблице Запада, набрав 78 очков после 60 матчей.
В следующей игре, 4 марта, ЦСКА встретится со СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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