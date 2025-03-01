«Вашингтон» может приобрести нападающего для нижних звеньев до дедлайна. Но для клуба приоритетно сохранить баланс в команде

«Вашингтон» может попытаться приобрести нападающего.

По информации журналиста Пьера ЛеБрюна, «Кэпиталс» могут выменять форварда в нижние звенья до дедлайна.

«Их главная цель, похоже, заключается в достижении баланса команды, которая хорошо играла весь сезон и хоккеистами, которые доверяют и играют друг за друга.

Это может показаться немного банальным, но одна вещь, которую «Кэпс» усвоили за эти годы, – это не перенапрягаться в дедлайн обменов», – написал ЛеБрюн.

На данный момент команда тренера Спенсера Карбери находится на первой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 59 матчах.