Андрей Назаров: «За одной встречей в Северной Америке наблюдал весь мир. «Дебиторку» решили оставить открытой. Мы должны быть единой семьей и идти плечом к плечу друг к другу»
«Сегодня нас ждет отличный матч НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой», в удобное по Москве время. Всегда здорово наблюдать за российскими звездами: Александр Овечкин с одной стороны, Андрей Василевский и Никита Кучеров – с другой.
Конечно, было бы здорово посмотреть такую встречу по федеральному телевидению, но придется искать в интернете. В любом случае желаю нашим ребятам запоминающейся игры и обойтись без травм.
Вчера была еще одна яркая встреча, которая тоже проходила в Северной Америке и за ней наблюдал весь мир. Все поняли, что «дебиторку» решили оставить открытой.
Что касается нас, то все это в очередной раз доказывает: мы должны быть единой семьей и идти плечом к плечу друг к другу не оглядываясь.
Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
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