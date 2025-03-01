Андрей Назаров: «За одной встречей в Северной Америке наблюдал весь мир. «Дебиторку» решили оставить открытой. Мы должны быть единой семьей и идти плечом к плечу друг к другу»

Андрей Назаров дал комментарий перед матчем между «Вашингтоном» и «Тампой».

«Сегодня нас ждет отличный матч НХЛ между «Вашингтоном » и «Тампой », в удобное по Москве время. Всегда здорово наблюдать за российскими звездами: Александр Овечкин с одной стороны, Андрей Василевский и Никита Кучеров – с другой.

Конечно, было бы здорово посмотреть такую встречу по федеральному телевидению, но придется искать в интернете. В любом случае желаю нашим ребятам запоминающейся игры и обойтись без травм.

Вчера была еще одна яркая встреча, которая тоже проходила в Северной Америке и за ней наблюдал весь мир. Все поняли, что «дебиторку» решили оставить открытой.

Что касается нас, то все это в очередной раз доказывает: мы должны быть единой семьей и идти плечом к плечу друг к другу не оглядываясь.

Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.