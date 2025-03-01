Плющев о СКА: «Если готовы побороться за Кубок Гагарина, значит, все равно, кто будет у вас в первом раунде, а кто во – втором. Подгадывать соперника – это ослаблять себя»

Владимир Плющев поделился мыслями относительно СКА.

– Отсутствие Евгения Кузнецова может существенно отразиться на СКА в плей-офф?

– Евгений вообще-то мастер, на которого рассчитывали. Естественно, когда выпадают ребята с таким уровнем подготовки и мастерства…

Не то что скажется на команде, но на определенные структурные позиции в команде, на тактические схемы, которые были украшением с его именем, конечно, это повлияет, как и на любую другую команду, когда выпадают лидеры.

– Сейчас СКА находится на седьмом месте в таблице Западной конференции, три домашних поражения подряд. Как думаете, нынешней команде по силам выбраться из кризисной ситуации?

– Если смотреть на турнирную таблицу, от седьмого места до второго – два или три очка, поэтому они все идут ноздря в ноздрю.

Я об этом давно говорил, что в общем-то команды, которые в восьмерке, будут решать те вопросы, которые стоят перед ними.

В этом ничего страшного нет. Что с первого места, что со второго, третьего, четвертого… Подгадывать под какого-то соперника – это значит ослаблять себя. Надо просто готовиться к плей-офф.

С какой позиции стартовать? Если вы готовы побороться за Кубок Гагарина , значит, вам все равно, кто будет у вас в первом раунде, а кто во – втором, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.