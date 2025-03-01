Алексей Шевченко: «Если СКА разорвет контракт с Кузнецовым, Евгений завершит карьеру по медицинским причинам, наверное. Сомневаюсь, что его отпустят, если он здоров»

Алексей Шевченко поделился мнением о ситуации Евгения Кузнецова и СКА.

Ранее появилась информация , что нападающий может больше не сыграть за петербургский клуб в этом сезоне.

«Не думаю, что если Евгений Кузнецов будет здоров, то СКА с ним разорвет контракт.

В конце концов, Кузнецов подписал длительное соглашение, и если он будет в хорошей форме, а мы знаем, и в начале чемпионата видели, что он умеет играть в хоккей, и выше многих по уровню, то он продолжит карьеру.

Если разрыв будет, то, наверное, по медицинским причинам Кузнецов вообще завершит карьеру хоккеиста.

Потому что я что-то сомневаюсь, что если Кузнецов будет здоров и готов играть, то СКА с ним расторгнет соглашение и отпустит на волю.

Это не стоило тех затрат, которые были, и это будет странно», – сказал журналист Алексей Шевченко .

Что случилось с Кузнецовым? Кажется, не сыграет за СКА до конца сезона