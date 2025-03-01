Цыплаков о первой смене в НХЛ: «На адреналине всех полетел колоть. То ли 2, то ли 3 хита, еще и переиграл. Приехал на лавку и думаю: «Как дальше-то играть?»
В текущем сезоне НХЛ экс-форвард «Спартака» провел 54 матча за «Айлендерс» в регулярном чемпионате и набрал 25 (7+18) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 15:46.
В его активе 115 силовых приемов – 3-й результат в команде (больше у форвардов Кейси Сизикаса и Жана-Габриеля Пажо).
– В лагере не волновался, а перед дебютом в НХЛ поймал мандраж?
– Я не эмоциональный и стараюсь вообще ни о чем не думать, чтобы не загнаться. Особенно перед играми. Иначе страдает сон, потом наутро состояние неважное.
– Первая игра – сразу с голом. Идеальный старт. Тогда позволил дать волю эмоциям?
– На самом деле очень устал. На адреналине всех сразу полетел колоть. В первой смене то ли два, то ли три хита, еще и переиграл ее. Приехал на лавку и думаю: «Как дальше-то играть вообще?» Ощущения, как будто в конце игры, а ведь прошла только пара минут. Но потом разбегался, чуть поутих в плане эмоций. Моментов, кстати, вообще не было, но хорошо в конце вышли «три в два», удачно бросил и попал.
– На лавке тебя после первых смен не остудили? Тренеры же видели, что ты дышишь как после марафона.
– Нет-нет. В порядке вещей. Видимо, здесь так принято – раз ты большой, то хитуй себе на здоровье. Тренеры вообще не много общаются во время игры. Максимум подскажут, как из-под давления выходить, как лучше форчек сделать.
Здесь же нет закатов-раскатов, как в КХЛ, вот по этим моментам часто шел разговор, пояснения давали, – сказал форвард клуба с Лонг-Айленда.
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