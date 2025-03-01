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  • Цыплаков об «Айлендерс»: «Все, что обещали при подписании, – выполнили. Историю Голышева уже в Нью-Йорке услышал. Я брал в расчет слова Ковальчука, что Ламорелло – настоящий мужик»
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Цыплаков об «Айлендерс»: «Все, что обещали при подписании, – выполнили. Историю Голышева уже в Нью-Йорке услышал. Я брал в расчет слова Ковальчука, что Ламорелло – настоящий мужик»

Максим Цыплаков сказал, что «Айлендерс» сдержали все данные ему обещания.

В текущем сезоне НХЛ экс-форвард «Спартака» провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (7+18) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 15:46. 

– Ты же выбрал «Айлендерс» из всех имеющихся предложений, так как тебе было обещано место в топ-6 и сильные партнеры?

– Так и было, но все равно испытывал некоторые сомнения. Сколько было историй, когда обещания при подписании так и оставались обещаниями.

– Имеешь в виду неудачную поездку в «Айлендерс» Анатолия Голышева и его последующие комментарии?

– Кстати, его историю уже в Нью-Йорке от друзей услышал. Про себя могу сказать: все, что мне обещали при подписании, – все выполнили. Но для меня это не стало сюрпризом. Когда принимал окончательное решение в пользу «Айлендерс», то брал в расчет, к примеру, слова Ильи Ковальчука, что [генеральный менеджер] Ламорелло – настоящий мужик, человек чести и держит слово.

– После твоего шикарного сезона действительно звали в половину команд НХЛ?

– Лично я разговаривал с восемью клубами. Потом это количество сократилось до четырех. Кто прямо реально проявлял интерес. Дальше выбор был сложнее, пришлось учитывать много факторов.

Решал уже сам, взвешивал, где смогу получить больше времени и лучше себя проявить. Чтобы сразу играть в главной команде и не в нижних звеньях, – сказал новичок клуба с Лонг-Айленда. 

Голышев об «Айлендерс»: «Устал от того, что мне ездили по ушам. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Был бы рад сыграть один матч в НХЛ – и все»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoИлья Ковальчук
logoМаксим Цыплаков
logoЛу Ламорелло
logoЧемпионат.com
logoАнатолий Голышев
logoНХЛ
logoАйлендерс
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