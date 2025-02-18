Черных о Цыплакове: «Айлендерс» уже готовы продлевать контракт, они с нами разговаривали»
Александр Черных высказался о будущем Максима Цыплакова.
Нападающий дебютировал за «Айлендерс» в НХЛ в сезоне-2024/25. В 51 игре он набрал 25 (7+18) очков.
– Вернется через год?
– Я не знаю, следующий год... Уже «Айлендерс» готовы продлевать контракт, они с нами разговаривали.
– 1,1 млн дадут?
– Там раза в три цифры больше уже, разговор идет, – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Спорт-Экспресса» в YouTube
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