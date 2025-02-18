Черных о Цыплакове: «Айлендерс» уже готовы продлевать контракт, они с нами разговаривали»

Александр Черных высказался о будущем Максима Цыплакова.

Нападающий дебютировал за «Айлендерс» в НХЛ в сезоне-2024/25. В 51 игре он набрал 25 (7+18) очков.

– Вернется через год?

– Я не знаю, следующий год... Уже «Айлендерс » готовы продлевать контракт, они с нами разговаривали.

– 1,1 млн дадут?

– Там раза в три цифры больше уже, разговор идет, – сказал агент Александр Черных .