Агент Дзюбы о том, что Овечкин пожелал Артему побить рекорд: «В НХЛ отлично понимают, что такое шоу. К сожалению, у нас некоторые люди, отвечающие за футбол, сравнивают рекорд с почесыванием за ухом»

Леонид Гольдман высказался о словах Александра Овечкина про Артема Дзюбу.

Ранее капитан «Вашингтона » пожелал форварду «Акрона» побить рекорд по голам в России (232 против 233 у Александра Кержакова): «Давай, поднажми , я наблюдаю».

Дзюба в ответ пожелал Овечкину поскорее побить рекорд НХЛ по голам в регулярках (883 против 894 у Уэйна Гретцки): «Вся страна болеет за тебя . Скорее побей долгожданный рекорд. Удачи тебе».

«Такие моменты – это отличный повод для привлечения внимания к спорту. Например, в НХЛ отлично понимают, что такое шоу, как к нему привлекать людей, у них богатый опыт в этом. Поэтому историческим рекордам они уделяют большое внимание, создают хайп вокруг инфоповода.

К сожалению, у нас в стране некоторые люди, отвечающие за футбол, сравнивают потенциальный рекорд Артема Дзюбы с почесыванием за ухом, приравнивают к одному целому.

Читал, что РПЛ собирается пересчитывать голы, вести учет. Это, с моей точки зрения, правильный посыл. Неважно, Дзюба или Кержаков, Соболев, Павлюченко, кто угодно. Важно, что вокруг исторических моментов в нашем футболе нужно создавать ажиотаж.

Никто не сравнивает успехи Дзюбы и Овечкина для мирового спорта, это несравнимые вещи, в этом нет смысла. Но для российского футбола достижение, которое может побить Артем, имеет немалое значение», – сказал представитель Дзюбы.

Генсек РФС о пересчете статистики Дзюбы: «Что это за рекорд? Есть приз официальный? Есть приз по количеству почесываний за ухом?»