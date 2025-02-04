Алаев о статистике РПЛ: «С рекордом Дзюбы нужно сделать что‑то как у Овечкина с Гретцки. Нужно ценить свои рекорды»

Александр Алаев высказался необходимости создания единой базы статистики Мир РПЛ.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал данные по лучшим бомбардирам в истории чемпионата России по системе «гол+пас», где у Дзюбы 261 балл (163+98), а у возглавляющего список бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова – 266 (120+146).

В совместном исследовании Спортса’’ и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре РПЛ.

Представитель Дзюбы Леонид Гольдман усомнился в пересчете статистики и предложил создать рабочую группу РФС и Мир РПЛ, чтобы подсчитать данные официально.

– Видите необходимость в создании органа при РФС для пересмотра статистики Дзюбы?

– Я очень люблю цифры и рекорды, в некоторых странах есть культ такого. Мне все это нравится, хочу, чтобы у нас было больше подобной статистики. Нужно делать много работы, чтобы она была. Мы делаем ее вместе с РФС, «Матч ТВ» и другими организациями. Надо выстроить единую базу статистики.

К сожалению, в некоторых лигах невозможно найти все протоколы. Это наше общее упущение. Сейчас мы хотим это исправить и оцифровать, чтобы не было никаких споров. Обязательно нужно раскручивать такую статистику.

Берем пример Овечкина, за которым сейчас следит весь мир. Это хороший пример, нужно уметь ценить свои рекорды. В РПЛ нужно что‑то подобное с рекордом Дзюбы, как у Овечкина с Гретцки. Я уверен, что мы это сделаем, – сказал глава РПЛ.

На счету Александра Овечкина 877 шайб в 1461 матче в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Форвард «Вашингтона» занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).