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Жена Гретцки о критике за связи с Трампом: «Сердце Уэйна было разбито, когда он читал злобные комментарии. Я не встречала человека, который сильнее гордился бы тем, что он канадец»

Жена Уэйна Гретцки высказалась о критике экс-игрока за связи с Дональдом Трампом.

Гретцки и его жена присутствовали на инаугурации Трампа в январе. Ранее президент США называл Гретцки своим другом, а также предлагал экс-хоккеисту стать премьер-министром Канады.

В итоге канадская пресса стала обвинять Гретцки в нелояльности, а в Эдмонтоне появилась петиция о переименовании улицы, названной в честь игрока.

Ранее Бобби Орр выступил в защиту Гретцки. Джанет Джонс Гретцки поблагодарила Орра. 

«Я никогда не встречала человека, который сильнее гордился бы тем, что он канадец. Его сердце было разбито, когда он читал и видел эти злобные комментарии

Он сделал бы все, чтобы канадцы гордились, с его любовью к хоккею и своей стране», – написала жена Гретцки.

Позже Джанет, судя по всему, удалила свой пост.

Трамп ответил на обвинения в адрес Гретцки: «Уэйн – мой друг, поэтому сдержанно относится к тому, чтобы Канада стала 51-м штатом. Он поддерживает Канаду, ее народ и губернатора Трюдо»

Терри Джонс о влиянии дружбы с Трампом на репутацию Гретцки: «Если Уэйн не считает, что Канада должна стать 51-м штатом, он должен сказать об этом»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: USA Today
logoУэйн Гретцки
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Политика
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
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