Зуб о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Многие любят писать, что ему дают забивать. Ничего не дают! Наоборот, сейчас больше стараются не дать ему забросить»

Артем Зуб высказался о гонке Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– И Владислав Гавриков, и Никита Задоров, и Илья Михеев говорили одну и ту же фразу, мол, мы все хотим, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, но главное – не в мою смену!

– Конечно! Никто не хочет пропускать, становиться соучастником рекорда. Лучше посмотреть на него со стороны. Многие болельщики любят писать, что ему дают забивать. Ничего не дают!

Наоборот, сейчас даже больше стараются не дать ему забить. Но у человека есть талант, и с этим сложно что-то сделать. Хоть в 39 лет – в любом возрасте.

Он на протяжении всей карьеры это показывает, и ничего, кроме уважения, это не вызывает, – сказал защитник «Оттавы» Артем Зуб.

Александр Мостовой: «Я футбольный царь, а Овечкин – хоккейный король. Он побьет рекорд Гретцки, не сомневаюсь»