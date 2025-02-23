Терри Джонс о влиянии дружбы с Трампом на репутацию Гретцки: «Если Уэйн не считает, что Канада должна стать 51-м штатом, он должен сказать об этом»

Терри Джонс высказался об отношениях Уэйна Гретцки с Дональдом Трампом.

Гретцки и его жена присутствовали на инаугурации Трампа в январе. Ранее президент США называл Гретцки своим другом, а также предлагал экс-хоккеисту стать премьер-министром Канады.

Напомним, отношения между США и Канадой обострились, когда Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады. Кроме того, он не раз говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.

«Я считаю его великим канадцем. Но, очевидно, его отношения с Трампом стали центром внимания, и я не могу поверить сердцем и душой, что Уэйн Гретцки считает, что Канада должна быть 51-м штатом», – сказал канадский журналист и писатель, член Зала хоккейной славы Терри Джонс, написавший несколько книг о Гретцки.

Джонс отметил, что нежелание Гретцки открыто заявить о своих убеждениях повлияло на его репутацию среди некоторых канадцев.

«Если я прав и Гретцки не считает, что Канада должна стать 51-м штатом, он должен выйти вперед и сказать об этом», – добавил Джонс.

Дональд Трамп: «Сказал Гретцки: «Баллотируйся на пост премьера Канады, победишь за две секунды. Он ответил: «Премьера или губернатора?» Я сказал: «Губернатор мне больше нравится»